Tijdens het flyeren in Oirschot gaat het maar weinig over VVD, BBB en D66 Opinie • Vandaag

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

Vandaag, zaterdag 1 juni, hebben we met een groepje PvdA’ers in het centrum van Oirschot geflyerd in verband met de Europese verkiezingen aanstaande donderdag. Van de ongeveer 200 mensen die ik tijdens het flyeren mocht ontmoeten wilde zo’n dertigtal niets met deze verkiezingen te maken hebben. Een ongeveer even grote groep sprak zijn teleurstelling uit over de formatie in ons land en meende dat alles toch een pot nat is. Een iets groter deel sprak vertrouwen uit in Geert Wilders. Ook al had hij concessies moeten doen om een regering te vormen. Er waren ook strijdlustige Wilders-aanhangers die menen dat de PVV bij de volgende verkiezingen zoveel zetels zullen winnen dat ze de allergrootste worden, en Geert wordt dan vanzelfsprekend premier.

Voor wat betreft het Europese beleid waren er genoeg sceptici; zo vond iemand dat het vooral om lobbyen gaat, waardoor de grote bedrijven meer invloed hebben dan de burgers. Een ander zei niet voor Europa te gaan stemmen omdat ze geen vertrouwen heeft in het systeem. Het zou meer van onderop moeten al is dat wel lastig in een cultuur van ieder voor zich. Misschien helpt meer opvoeding in burgerschap, gaf deze mevrouw aan.

Het flyeren voor GroenLinks en de PvdA viel niet tegen. Er waren genoeg mensen warm te krijgen voor deze partijen op Europees niveau; men gaf aan erop te gaan stemmen of dat in elk geval te overwegen. Wel stoorde een aantal mensen zich aan de stoffige, nukkige uitstraling van Frans Timmermans. Een enkeling vond de combinatie Attje Kuiken met Jesse Klaver een frissere uitstraling geven. Oirschot is traditioneel een CDA-bolwerk; een aantal mensen gaf te kennen dat Bontenbal het goed doet, en een positieve uitstraling heeft. Het van ouds bekende VVD-geluid kwam ik slechts bij een enkeling tegen, en ook aan D66 werd weinig gerefereerd. Over de BBB hoorde ik anders dan bij de provinciale verkiezingen weinig geluiden bij deze van oorsprong toch agrarische gemeenschap; misschien zijn de boeren geen zaterdagboodschappers. Twee aardige uitspraken van jonge kiezers wil ik u niet onthouden. Een zei: “Ik stem op de partij die de beste premier had kunnen leveren, maar die het nooit is geworden, namelijk Jan Marijnissen”. De andere uitspraak was: “Ik stem op de Partij voor de Dieren, en voor het behoud van de planeet, al weet ik dat dit een verloren stem is”.