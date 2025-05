Tijd voor positieve veranderingen voor mensen die in armoede leven Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en Wajonger, zij heeft 22q11ds

© Illustratie: Anne Houtsma

Het is elke dag een gevecht om verstandig om te gaan met weinig geld en de juiste keuzes te maken.

Afgelopen vrijdag kreeg ik eindelijk het vakantiegeld waar ik het hele jaar reikhalzend naar heb uitgekeken. Eindelijk ruimte om wat extra's te plannen in m'n uitgaven! Wat voelt het fijn om (al is het maar even) het gevoel te hebben dat je van alles kan.

Zo kan ik nieuwe stappen zetten om vooruit te komen. Deze zomer wil ik een cursus tekenen en illustreren volgen naast de tekengroep waar ik (sinds kort) elke week mee samen teken en in september heb ik mezelf aangemeld voor een cursus Deens. Het lijkt me superleuk om die kant van mezelf verder te gaan ontwikkelen.

Waar ik me zorgen over maak is dat de boodschappen zo absurd duur zijn geworden dat ik steeds vaker de maand niet rond kom en mijn spaarrekening moet aanspreken. Dan hou ik minder geld over om mijn dromen waar te maken. Ik wil per se voorkomen dat ik in een schuldsituatie terecht kom, dan ben ik verder van huis. Tot nu toe is het me gelukt om schuldenvrij te blijven, maar de zorgen en stress erover blijven.

De vraag is wanneer de overheid in gaat grijpen en de prijzen aanpast. De oorlog blijft maar voortduren en vrede is nog ver weg. Armoede is ook in Nederland een groot probleem en het wordt tijd dat de samenleving daar op een andere manier mee omgaat.

Dat mensen in een kwetsbare positie steeds opnieuw aan de kant worden geschoven is iets wat mij enorm raakt. Het maakt mij verdrietig en het geeft me een gevoel van machteloosheid. Hoe slecht er met kwetsbare mensen wordt omgegaan laat zien waar de prioriteiten in dit land liggen.

Leven in armoede is een dagelijks gevecht om de juiste keuzes te maken, maar het leert je ook om de kleine dingen in het leven meer te waarderen. Het is net hoe je er zelf mee omgaat en hoe stevig je in het leven staat. Toch zou meer begrip vanuit de samenleving heel welkom zijn, het is tijd voor positieve verandering, doe je mee?