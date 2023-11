Tijd voor Hemera-politiek? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 1353 keer bekeken • bewaren

Naar 'het volk' wordt niet geluisterd. De democratie zoals ooit bedoeld is dood.

Democratie. Het is een mooi woord. Het voelt als ons gedoodverfde grondrecht. Iedere verkiezingen kiezen we voor een partij die dan voor ons het beleid bepaalt. De partijen beloven ons dat ze zich aan het programma houden en voor ons de beste keuzes maken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het belang van de partijen toch ergens anders ligt, denk aan het toeslagenschandaal of studieschulden. Over belangrijke keuzes wordt het volk niet gehoord en nu wordt de partij met de meeste stemmen uitgesloten door andere partijen. Naar 'het volk' wordt niet geluisterd. De democratie zoals ooit bedoeld is dood.

Bij het sterven van een systeem komt er automatisch ruimte voor een ander systeem. De afgelopen tijd wordt er al over meer beslissingsbevoegdheid en participatie van de lokale bevolking gesproken. Maar ook op landsniveau wordt het tijd voor een ander model. De opkomende Hemera-politiek is in deze tijd een vernieuwende democratie die de behoeften van de burgers waarborgt. Het is tijd om dit model te leren kennen en te omarmen.

Wat is Hemera-politiek?

Hemera-politiek komt vanuit de Griekse oudheid. Hemera is de Godin van de dag. Hemera politiek betekent dat politici keuzes maken die worden gedragen door het licht, met andere woorden, keuzes die het daglicht kunnen verdragen. Een toeslagenschandaal, waarin de keuze wordt gemaakt om mensen in schulden te laten leven, zou in deze vorm van politiek niet kunnen voortkomen. Alle keuzes worden immers gemaakt met het doel mensen en de samenleving zo goed mogelijk te laten leven.

Om dat te waarborgen werkt de Hemera-politiek met kernwaarden waaraan beleidsmakers zich moeten houden. Een kernwaarde is dat besluiten mens, aarde en dier moet ondersteunen. Oftewel, alle besluiten zorgen voor een betere natuur, een beter leven voor de mens en een beter klimaat. Een stikstofdebat zou onder deze kernwaarden veel breder worden gevoerd. De discussie gaat over hoe en waar je ecologische boerderijen wilt plaatsen, zodat iedereen toegang heeft tot vers eten en de natuur behouden blijft, niet over of de stikstofrechten naar Schiphol of een boer gaan. Andere kernwaarden richten zich op duurzaamheid en zorgen ervoor dat er per besluit gekeken wordt of het de minderheidsgroepen, zoals jongeren, ouderen, migranten, mindervaliden, etc. voldoende ondersteunt.

Om te zorgen voor effectieve beleidsvoering, kent de Hemera-politiek een andere vorm van debatteren. Nu wordt het beleid gemaakt door het kabinet, aangevuld met de Tweede Kamer, in vorm van debatten. De Hemera-politiek kent een verbindende manier van communiceren. Natuurlijk uit een politici zijn mening, maar hij of zij gaat het gesprek aan met andere politici om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen die voor de samenleving het meest toegevoegde waarde heeft. Het gaat er niet om welke politici het verst kan plassen, het gaat politici erom hoe de samenleving zo optimaal mogelijk kan samenleven.