Tijd voor een nieuw soort regering waar de samenleving naar snakt

20 jan. 2024 - 16:21

Het is maar de vraag in hoeverre een zakenkabinet zal zorgen voor "een gedegen aanpak van alle problemen". Politiek is immers een vak. Een expert op een bepaald gebied is nog geen goede bestuurder. Daarnaast zijn er nog veel vragen over hoe zo'n expert-minister wordt gekozen. Moet heel de Tweede Kamer het dan eens over iemand zijn, of wordt zo'n minister tijdens de formatie door een partij naar voren geschoven, eigenlijk zoals normaal?