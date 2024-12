Tijd voor een ander verhaal over migratie Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 443 keer bekeken • bewaren

Immigratie heeft Nederland niet alleen veranderd, het heeft ons land sterker gemaakt.

Het lijkt soms alsof de samenleving collectief verzuipt in de angstretoriek rond immigratie. Uiterst rechtse partijen hebben er een ware kunst van gemaakt om dit thema keer op keer centraal te stellen. Met harde slogans en simplistische zwart-witbeelden slagen ze erin een verhaal te vertellen dat blijft hangen: immigratie als bedreiging. En het werkt. Niet omdat de feiten hen gelijk geven, maar omdat ze de toon en het podium bepalen.

Het probleem met uiterst rechts is niet dat ze feiten brengen, maar dat ze angst zaaien. Ze gebruiken incidenten en uitwassen (die er zeker zijn, zoals in elke groep) om een heel systeem verdacht te maken. Waarom durft links niet hetzelfde te doen, maar dan omgekeerd? Links moet leren vechten. Toon de uitwassen van uiterst rechts, van agressieve haatcampagnes en polarisatie, en zet daar verhalen van hoop, integratie, en succes tegenover.

Blijf niet de hele tijd steken in defensieve politiek. Partijen aan de linker- en middenzijde wringen zich in bochten om nuance te brengen of proberen het thema te vermijden, maar politiek win je niet met nuance. Het gevolg: ze spelen op een veld dat door hun tegenstanders is afgezet. Hoe kan het dat er nauwelijks een ander verhaal wordt verteld?

De werkelijkheid biedt namelijk alles wat je nodig hebt voor een inspirerend en positief verhaal. Kijk naar de bijdragen van migranten in Nederland: van ziekenhuizen die draaien op zorgpersoneel uit het buitenland tot technici in de industrie, ondernemers in de winkelstraten, en arbeidskrachten die de voedselvoorziening draaiend houden. Immigratie heeft Nederland niet alleen veranderd, het heeft ons land sterker gemaakt.

Waarom zien we dat verhaal niet op posters, aan praattafels en op sociale media? Niet als wollige oproepen tot ‘nuance’ of verbinding’, maar als krachtige campagnes die laten zien hoe migratie een succesverhaal is. Beelden van trotse gezichten in alle kleuren, met pakkende teksten. Geen defensieve uitleg, maar een duidelijke boodschap: dit is de realiteit, dit is wie we zijn.

Het probleem ligt niet bij de feiten, maar bij het gebrek aan lef om ze met overtuiging te brengen. Uiterst rechts speelt in op emoties, vooral angst. Ze gebruiken incidenten als symbool voor een groter probleem dat lang niet altijd bestaat, en dat blijft hangen. Maar waarom zouden we diezelfde kracht niet gebruiken voor een hoopvol tegenverhaal?

Politiek is uiteindelijk een strijd om de verbeelding. Het gaat niet alleen om beleid, maar om een visie die mensen inspireert. Laat de angstretoriek botsen op een realiteit vol trots en samenwerking. Laat zien hoe migratie niet alleen werkt, maar essentieel is voor ons land.

De kracht van verandering zit in het vertellen van een beter verhaal. Een verhaal dat niet reageert op extremisme, maar het overstemt. Nederland heeft dat verhaal allang in zich. Het is tijd dat het wordt verteld.