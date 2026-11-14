Tijd om de VVD en haar Louboutins los te laten Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 89 keer bekeken • Bewaren

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VVD-leider Yesilgöz: 'Minderheidskabinet is mislukt experiment'

19:53

VVD-leider Yesilgöz wil een grote koerswijziging in het kabinet. "Op de huidige manier kunnen wij niet doorgaan. Wat de VVD betreft is een minderheidskabinet een mislukt experiment."

Volgens Yesilgöz moeten "de schadelijke effecten op ondernemers" van het huidige beleid worden ondervangen. Daarnaast wil ze dat er "een politieke correctie" komt, omdat ze vindt dat haar coalitiegenoten CDA en D66 te vaak naar links kijken. Om de balans in het kabinet terug te krijgen, noemt ze de optie om een extra partij in het minderheidskabinet op te nemen.

Yesilgöz zegt verder dat ze vandaag nog niet echt zijn opgeschoten. "Komende dagen zijn heel belangrijk. De uitkomst staat nog niet vast."

Bovenstaand bericht was opgenomen in het liveblog van de NOS naar aanleiding van het urenlange overleg voorafgaand aan de ministerraad. In mijn ogen getuigen deze uitlatingen van enorme arrogantie, gebrek aan verantwoordelijkheid en wereldvreemdheid. Daarom doe ik maar een voorstel wat het had kunnen of misschien zelfs wel had moeten zijn.

VVD-leider Yesilgöz: ‘Mijn voorzitterschap is een mislukt experiment’

19:53

VVD-leider Yesilgöz wil een grote koerswijziging in het kabinet. “Op de huidige manier kunnen wij niet doorgaan. Wat de VVD betreft is mijn voorzitterschap een mislukt experiment.”

Volgens Yesilgöz moeten “de schadelijke effecten op het land” van haar aanwezigheid in het kabinet worden ondervangen. Daarnaast wil ze dat er “een politieke correctie” komt, omdat ze tot de conclusie is gekomen dat de VVD te veel naar rechts kijkt. Om de balans in het kabinet terug te krijgen, treedt zij terug en zal er onder de nieuwe partijleider een realistischere koers gevaren worden.

Yesilgöz meldt verder dat ook minister van Financiën Heinen terugtreedt. “De komende jaren zijn heel belangrijk voor het land. Zijn solistische optredens blijken karaktereigenschappen en de aard van het beestje. De Louboutins die de VVD onder mijn leiding constant in het zand zet vanwege mijn antipathie jegens PRO staan ook de positieve ontwikkelingen in de weg. De VVD zal zich dan ook constructief moeten gaan opstellen en dat gaat niet lukken onder mijn leiderschap en ministerschap van Heinen." Het is de VVD die belangrijke beslissingen tegenhoudt. Om enkele voorbeelden te geven: D66 benoemde in haar verkiezingsprogramma de genocide in Palestina als een genocide, het CDA wil het onderwerp parlementair bespreken, maar het is de VVD die een genocide volledig ontkent. Daardoor kwam de Nederlandse overheid niet verder dan de slappe handelsmaatregel tegen Israëlische nederzettingen in bezette gebieden, terwijl er veel meer had kunnen en moeten gebeuren. De hypotheekrenteaftrek moet volgens de VVD behouden blijven op het huidige niveau en niet in fases worden afgebouwd, zoals het CDA en D66 willen en waar veel financiële ruimte vrij zou komen.

En dan is er nog de wens om de lasten van grootverdieners te verlagen, waar D66 en CDA allebei grote moeite mee hadden. Sterker nog, zij willen de belasting op vermogen verhogen. Dit wordt overigens ook door vele deskundigen genoemd als de enige echte optie die eerlijk is. Daarnaast is dit ook een voorstel dat onder de Nederlandse bevolking op goedkeuring kan rekenen. Zij hebben daarom hun best gedaan om het amendement van PRO en Volt voor de VVD acceptabel te maken door de oorspronkelijke waarde van het amendement van 8,5 miljard euro te verlagen naar 1 miljard euro. Volgens de VVD blijft het echt een megaprobleem, aangezien de miljonairs met meer dan een miljoen op de rekening 5000 euro op jaarbasis meer moeten gaan betalen! Dat kunnen we hen echt niet aandoen, want dan vluchten alle rijke mensen het land uit! Een VVD-frame dat niet op waarheid berust.

Waarom dit gedrag belonen terwijl het land juist vooruit gebracht moet worden? Waarom naar de pijpen dansen van een partij die actief campagne heeft gevoerd op het uitsluiten van een andere politieke partij? Waarom de VVD erbij willen houden wanneer zij zelf de samenwerking niet op een legitieme manier wil opzoeken, terwijl je zelf wel de gemaakte afspraken volgt?

Was het niet VVD-minister van Financiën Heinen die afgelopen zomer met de SGP, JA21 en BBB in het geniep, buiten D66 en CDA om, aan het onderhandelen was en bijna tot een akkoord kwam? En was het niet Yesilgöz zelf die destijds Rutte IV uit het niets in de problemen bracht door onwaarheden over nareis op nareis te verspreiden, daar beleid op te eisen en toen dat niet gebeurde het kabinet maar op te blazen? Of de leugens die Yesilgöz op de trap van het ministerie van Defensie woensdagavond verkondigde? Uit de tijdlijn, die de dag later tijdens het debat door Paternotte werd geschetst en door Brekelmans met een knik werd bevestigd, bleek immers dat de uitspraken van Yesilgöz niet kunnen kloppen. Waarom wordt deze onbetrouwbare partij zo belangrijk gemaakt, terwijl afgelopen donderdag duidelijk is gebleken dat er ook zonder de VVD een meerderheid gevonden kan worden?

Laat rechts het maar tussen alle fracties onderling uitvechten, dan gaan de volwassenen met verantwoordelijkheidsgevoel wél aan het werk.