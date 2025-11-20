Tierende Trump roept op tot arrestatie en executie van Democraten Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1822 keer bekeken • bewaren

Donald Trump heeft donderdag opgeroepen tot de arrestatie en mogelijke executie van zes Democratische politici die militairen herinnerden aan hun eed om de Amerikaanse Grondwet te verdedigen. De volksvertegenwoordigers, senatoren Elissa Slotkin en Mark Kelly en leden van het Huis van Afgevaardigden Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander en Chrissy Houlahan, maakten dinsdag een video waarin ze militairen en inlichtingenmedewerkers waarschuwden dat bedreigingen voor de Grondwet momenteel van binnenuit komen. In de video benadrukten de Democraten, die allemaal militaire veteranen zijn, dat illegale bevelen kunnen en moeten worden geweigerd.

Trump reageerde furieus op zijn eigen sociale netwerk Truth Social met de tekst "OPRUIEND GEDRAG, strafbaar met de DOOD!" en deelde berichten van aanhangers die opriepen de politici op te hangen, waaronder één met de tekst "HANG ZE OP, DAT ZOU GEORGE WASHINGTON DOEN!!". In meerdere berichten beschuldigde Trump de zes Democraten van "Opruiing van het hoogste niveau" en noemde hij hen "verraders van ons land" die "gearresteerd en berecht" moeten worden.

De oproep van de Democraten komt voort uit zorgen over Trumps herhaaldelijke illegale pogingen om militairen in te zetten tegen demonstranten en zijn beslissingen om de Nationale Garde naar Amerikaanse steden, overwegend Democratische steden, te sturen. Volgens Trump zijn die troepen nodig om de strijd aan te binden met misdaad, terwijl uit de cijfers juist blijkt dat in de betreffende steden - waaronder Washington DC, Portland en Chicago - die cijfers juist sterk dalen. Het is dan ook een opzichtige fascistische poging van Trump om Democratische steden met geweld te onderwerpen.

Trump bevindt zich momenteel in een lastig parket. Hij heeft de laagste waarderingscijfers van alle Amerikaanse presidenten ooit, op de tweede plek van die lijst staat ook Trump, in zijn eerste termijn. Verder beloofde Trump in zijn campagne dat hij de kosten van levensonderhoud voor Amerikanen zou laten dalen, maar die blijven nog altijd stijgen. Ook is Trumps "belofte" om criminele migranten uit te zetten uitgemond in grootschalige razzia's waarbij iedereen met een migratieachtergrond, maar met name mensen met een donkere huidskleur, worden opgepakt, vastgezet en gedeporteerd. Ondertussen tilt Trump zijn corruptie tot nieuwe hoogten door het presidentschap te gebruiken voor grove zelfverrijking. Ook zit het Trump niet mee wat betreft het Epstein-schandaal. Inmiddels hebben de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden met grote meerderheid gestemd voor het vrijgeven van de documenten van de inmiddels overleden vrouwenhandelaar en kindermisbruiker Jeffrey Epstein. Donald Trumps naam, hoewel hij het het hardnekkig blijft ontkennen, komt vaker dan wie dan ook voor in de dossiers.