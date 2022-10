Tientallen wilde olifanten komen om als gevolg van aanhoudende droogte

7 mrt. 2022 - 8:15

Herten en zwijnen zijn leuk, tot ze zich op de wegen wagen en schade aan onze glimmende auto's toebrengen (...) Hazen en ganzen zijn leuk tot ze ons graan opvreten of vogelgriep verspreiden. Wolven zijn leuk tot ze schapen ontdekken. Duiven en meeuwen zijn leuk tot ze alles onderschijten. Ja, wilde dieren zijn - ook - lastig, daarom is een vorm van beheer noodzakelijk. Hekken helpen niet, dan moet je ook weer gaan bijvoeren, afschieten mag niet want dat is zielig, er teveel van hebben is alleen lastig als je met de auto onderweg bent, je wasgoed bevuilen of je vuilnisbak overhoop halen.