Tientallen Turkse parlementariërs met elkaar op de vuist

In Turkije zijn tientallen parlementsleden met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde nadat er op de vloer van het parlement ruzie ontstond over een opgepakt links oppositielid waarvan dit jaar de parlementaire onschendbaarheid is afgenomen. Na een bijna dertig minuten durende knokpartij bleven er twee parlementariërs gewond achter en moest het bloed van de vloer worden geschrobd.

Hoofdrolspeler in de ruzie was advocaat en mensenrechtenactivist Can Atalay die vorig jaar vanuit zijn gevangeniscel een parlementszetel wist te winnen namens de linkse arbeiderspartij TIP. Atalay werd van zijn zetel beroofd na een parlementaire zitting in januari, ondanks pogingen van andere linkse afgevaardigden om de procedure stop te zetten.

Ahmet Şık van TIP veroordeelde de behandeling van Atalay door de regering. “Alle burgers moeten weten dat de grootste terroristen van dit land degenen zijn die op die banken zitten,” zei Şık terwijl hij op het regeringsvak wees.

Dat leidde tot woede bij Alpay Özalan van regeringspartij AKP, de partij van president Erdogan. Özalan, een voormalig profvoetballer, liep daarop naar het spreekgestoelte en werkte Şık tegen de grond. Terwijl hij op de grond lag, werd Şık verschillende keren geslagen door AKP-parlementariërs. Tientallen anderen sloten zich aan bij de knokpartij.

Atalay is een van de zeven personen die door Turkije zijn vastgezet vanwege hun rol in de Gezipark-protesten uit 2013. Die begonnen als lokale protestactie tegen omstreden bouwplannen in het Gezipark in Istanboel, maar groeide al snel uit tot een landelijke golf van protesten tegen het autoritaire bewind van president Erdogan. Gedurende enkele maanden vonden zo’n vijfduizend demonstraties plaats waarin ruim 3,5 miljoen mensen deelnamen. De politie sloeg de protesten hardhandig neer, waarbij uiteindelijk 22 doden en meer dan 8000 gewonden vielen. Ruim 3000 mensen werden opgepakt.