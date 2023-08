Tientallen migranten, waaronder kinderen, verdronken voor de kust van Italië Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 253 keer bekeken • bewaren

In het zicht van het Italiaanse Lampedusa is een kleine boot vol met migranten gezonken in de Middellandse Zee. Slechts 4 opvarenden, drie mannen en een vrouw, hebben de ramp overleefd. 41 mensen, waaronder ook kinderen, zijn verdronken bij de poging Europa te bereiken. De overlevenden, die in Lampedusa aan land zijn gebracht, zijn afkomstig uit Ivoorkust en Guinee en maakten de oversteek vanuit Tunesië.

In de voorbije dagen zijn minstens 130 Europa-vaarders verdronken. De afgelopen tien jaar zijn voor zo ver bekend zo'n 25.000 migranten omgekomen bij pogingen de de facto gesloten grenzen van de EU over te steken. In werkelijkheid is dat aantal vermoedelijk veel hoger.

De NOS meldt:

De schipbreukelingen vertelden de reddingswerkers dat ze vorige week donderdag met 45 mensen aan boord gingen van een 7 meter lange punter. Na zo'n zes uur varen, zou de boot zijn gekapseisd door een hoge golf. Daardoor zouden alle bootmigranten in zee terecht zijn gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens de overlevenden ook drie kinderen.