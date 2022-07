Tientallen gewonden bij immense bosbranden in Portugal, president en premier zeggen reizen af Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 391 keer bekeken • bewaren

Al minstens 29 mensen zijn in Portugal gewond geraakt door grote bosbranden die het land teisteren. Onder de slachtoffers zijn twaalf brandweerlieden maar ook 17 burgers raakten gewond. Het land kampt met droogte en extreem hoge temperaturen die oplopen tot 43 graden. De branden woeden verspreid over het land, bij Bragança, een stad in het noordoosten en in Pombal en Ourém in het midden van het land. Er zijn meer dan drieduizend brandweerlieden ingezet om het vuur te bestrijden. De EU heeft het hulpprogramma geactiveerd waarmee andere lidstaten assistentie kunnen bieden met blusvliegtuigen. Spanje heeft twee vliegtuigen afgestuurd op het rampgebied. De Portugese overheid heeft al zestig vliegtuigen ingezet om de branden onder controle te krijgen.

Morgen wordt het naar verwachting tot wel 43 graden warm. Maar liefst 96 procent van Portugal lijdt inmiddels aan “extreme” of “ernstige” droogte waardoor in heel het land een verhoogde staat van paraatheid geldt tot aanstaande vrijdag. “Daardoor kunnen we automatisch en preventief noodplannen uitvoeren”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken José Luis Cameiro. Verder is het verboden om de bossen te betreden die geclassificeerd staan als ‘brandgevaarlijk’. “Het voorkomen van bosbranden is de beste hulp die we onze brandweermannen kunnen bieden”, besluit Cameiro.

De regering heef ook een verbod uitgevaardigd op het gebruik van zware landbouwmachines die branden kunnen veroorzaken. Premier António Costa heeft een bezoek aan Mozambique uitgesteld en president Marcelo Rebelo de Sousa heeft een trip naar New York afgelast waar hij bij de VN een speech zou houden.

De EU waarschuwt dat de huidige droogte de ergste uit de geschiedenis kan worden en dat het Europese continent ook voor wat betreft natuurrampen een zwaar jaar tegemoet gaat. Het steeds vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden is een gevolg van de klimaatcrisis. In 2017 kwamen bij grote bosbranden in Portugal meer dan 100 mensen om het leven.