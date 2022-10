Tientallen gewonden bij demonstratie tegen waterdiefstal in Frankrijk Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 369 keer bekeken • bewaren

Jaren geleden al voorspelden experts dat de klimaatcrisis zou gaan leiden tot oorlogen om water. In Frankrijk was het dit weekend de inzet van een veldslag op het platteland tussen oproerpolitie en de bevolking. Duizenden demonstranten zijn dit weekend in het midwesten van Frankrijk op de been gekomen om te protesteren tegen de diefstal van water door grote agro-bedrijven. Het leidde midden op de akkers tot hevige confrontaties. Er vielen tientallen gewonden, zowel aan de kant van de demonstranten, waarvan drie ernstig, als onder de oproerpolitie. De Franse autoriteiten hadden het protest vooraf verboden. De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin noemde het protest "een vorm van ecoterrorisme".

Inzet is de aanleg van immense waterbassins van plastic door grote agro-bedrijven met een omvang van wel 15 voetbalvelden. In die bassins moet in de winter en het najaar water opgevangen worden dat in de zomer gebruikt kan worden om akkers te irrigeren. Frankrijk kampt met enorme droogtes en een groot gebrek aan water. Afgelopen zomer was in verschillende dorpen geen drinkwater meer beschikbaar. Onder de demonstranten ook de bekende Franse groene europarlementariër Yannick Jadot.