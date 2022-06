Tientallen doden, ruim honderd gewonden na brand bij deels Nederlands bedrijf in Bangladesh

5 jun. 2022 - 14:27

drs. H.C., ik weet niet zeker of het woord biopolitiek hier wel van toepassing is. Dat omvat nogal veel en na Foucault hebben auteurs verschillende betekenissen aan dat woord gegeven (het is maar wie men leest) Bij de strijd tegen covid-19 prefereer ik toch echt de biopolitiek van Jacinda Ardern boven de initiële thanatopolitiek van andere leiders. (op mijn scherm de introductie van een studie over: thanatopolitical tendency of neoliberal capitalism, particularly in the form of herd immunity. Herd immunity deploys death as one of the instruments, making plain that the valuation of life is based on its sacrificability to capital.) Ik meen al eerder gelezen te hebben dat u biopolitiek alleen gebruikt in de negatieve zin. Gebruik van het woord is niet eenvoudig: zie Lieven de Cauter https://www.apache.be/gastbijdragen/2020/04/14/corona-en-de-neoliberale-ontmanteling-van-de-verzorgingsstaat https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/04/05/biopolitiek-en-de-open-samenleving/