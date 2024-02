Tientallen doden bij immense bosbranden in Chili

Enorme bosbranden teisteren de Chileense regio Valparaíso waar al een tijd een hittegolf heerst. Inwoners slaan massaal op de vlucht terwijl de nietsontziende vlammenzee hun bezittingen verwoest. Niet iedereen kan op tijd wegkomen. Onder de tientallen dodelijke slachtoffers zijn ouderen en mensen die slecht ter been waren. De bosbrand is de dodelijkste uit de geschiedenis van Chili.

Hulpverleners en brandbestrijders zijn massaal uitgerukt maar worden gehinderd door de enorme drukte op de wegen van vakantieverkeer. Onder de tot nu 51 getelde doden zijn ook veel vakantiegangers. In Chili is het nu zomervakantie en de kustplaats Valparaíso is een popuilaire bestemming. De verwachting is dat het dodental nog fors zal oplopen.