Tienduizenden protesteren tegen kabinetsbeleid en Israëlische oorlogsmisdaden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 654 keer bekeken • bewaren

In Den Haag zijn tienduizenden mensen op de been om, gehuld in rode kleding, een rode lijn door de stad te vormen. De actie die onder meer door OxfamNovib en Amnesty International is georganiseerd is een protest tegen het kabinet dat weigert een zogeheten rode lijn aan te brengen als het gaat om Israëlisch oorlogsgeweld tegen onschuldige Palestijnen.

Er hebben zich 37.000 mensen tevoren aangemeld maar de organisatie verwacht dat er nog meer mensen komen. De treinen naar Den Haag zitten de hele dag al vol met rood geklede passagiers.

Israel gaat ondertussen gewoon door met de barbaarse praktijken, ongehinderd door de Nederlandse regering. NRC meldt:

In een van de „bloedigste nachten sinds het begin van de oorlog” zijn in de nacht van zaterdag op zondag 108 Palestijnen in de Gazastrook gedood door Israëlische luchtaanvallen. Dat schrijft het Palestijnse persbureau Wafa. Al Jazeera spreekt van 125 doden. Velen zouden nog onder het puin liggen. Naar verwachting loopt het dodental nog op.

Het besef dat Israël genocide bedrijft neemt toe. Bij Buitenhof wijst oppositieleider Frans Timmermans er op dat steeds meer deskundigen het eens zijn over de ware aard van de Israëlische strategie.

Omroep West meldde om even over half twee:

Het Malieveld in Den Haag staat helemaal vol met demonstranten. Bijna allemaal zijn ze in het rood gekleed, om een 'rode lijn' te trekken vanwege het geweld in Gaza. Rond dit moment begint een mars naar het Vredespaleis verderop in Den Haag.