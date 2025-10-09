Tienduizenden Palestijnse peuters dreigen om te komen door honger veroorzaakt door Israël Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

Terwijl genocidale terreurstaat Israël met een hoop mitsen en maren eventueel misschien allicht en onder voorbehoud ophoudt met het laatste restje van Gaza platbombarderen, verkeren zeker 55.000 Palestijnse kinderen onder de zes jaar in Gaza in een acute levensbedreigende situatie door ernstige ondervoeding. Dat blijkt uit onderzoek dat het medische vakblad The Lancet woensdag publiceerde. Het onderzoek, uitgevoerd door VN-vluchtelingenorganisatie Unrwa, toont voor het eerst een direct verband aan tussen Israëlische blokkades van hulpgoederen en het aantal uitgemergelde kinderen in de Gazastrook.

Het onderzoek volgde 220.000 kinderen tussen zes maanden en vijf jaar oud gedurende bijna twee jaar oorlog. De cijfers zijn alarmerend: waar in januari 2024 nog 5 procent tekenen van verhongering vertoonde, liep dit in augustus 2025 op tot bijna 16 procent. Het percentage schoot omhoog na de Israëlische blokkade van hulpgoederen. Tijdens een kortstondige wapenstilstand begin dit jaar daalde de ondervoeding juist opvallend snel, om vervolgens weer te exploderen toen Israël opnieuw de grenzen dichtgooide.