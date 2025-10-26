Tienduizenden mensen in Den Haag de straat op voor Klimaatmars Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 210 keer bekeken • bewaren

Enkele tienduizenden mensen lopen zondag een mars door Den Haag om aandacht te vragen voor wellicht het meest urgente probleem van onze tijd: de klimaatcrisis. De actie begon op het Malieveld en eindigde na een mars door het centrum van de stad in de buurt van Den Haag Centraal. De organisatie schat dat er zo'n 45.000 mensen meedoen.

De mars is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie (KCC), een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Grootouders voor het Klimaat, DeGoedeZaak en Milieudefensie. De deelnemers vragen vlak voor de verkiezingen van komende woensdag aandacht voor klimaatbeleid. Op de website van Milieudefensie valt te lezen:

Onze toekomst staat op het spel. De aarde warmt op, grote vervuilers hebben te veel macht, en de politiek doet te weinig. Vlak voor de verkiezingen is hét moment om te laten zien dat Nederland verandering wil. Samen met duizenden anderen roepen we de politiek op:

Pak grote vervuilers aan

Kies voor eerlijk klimaatbeleid

Kies voor een leefbare aarde en daarmee een toekomst voor iedereen

Aan de mars doen deelnemers van alle leeftijden mee. Ze dragen borden met teksten als 'Red het klimaat' en 'Deze weg loopt dood'.

Dat extra aandacht vragen voor het klimaat broodnodig is, is ook deze verkiezingscampagne weer duidelijk geworden. Tijdens de campagne en in de debatten voerde het onderwerp migratie weer de boventoon, een gefabuleerd "probleem" waarin veel partijen elkaar proberen te overstemmen. De klimaatcrisis blijft grotendeels onbesproken, vooral bij de partijen op rechts. De op dit moment nog grootste partij, Geert Wilders' eenmanspartij de PVV, wil zelfs helemaal geen klimaatbeleid en doet de klimaatcrisis af als een hoax. In het verkiezingsprogramma van die partij worden vreedzame klimaatactivisten gecriminaliseerd en wordt er gesproken over "CO2-flauwekul" en "klimaatgekte".