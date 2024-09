Tienduizenden kinderen krijgen niet de bril die ze nodig hebben

Iemand met haar verleden als parlementariër had meteen moeten aankondigen dat deze misstand onduldbaar is. En dat zij onmiddellijk maatregelen zal nemen om dit recht te zetten. Het kan toch niet zo zijn dat je schoolcarrière in de knop wordt gefnuikt omdat je ouders geen geld hebben voor een bril!

Ik weet wat het betekent. In de lente van 1956 – ik zat in de eerste klas bij broeder Blasius – kon ik niet meer goed lezen wat er op het bord stond. Dus nam mijn moeder mij mee naar de oogarts dr. Schuurmans van het Gemeenteziekenhuis want als je rechtstreeks naar de opticien ging vergoedde het ziekenfonds niets. We hadden eigenlijk naar het katholieke ziekenhuis gemoeten maar de oogarts daar stond algemeen bekend als een rotvent die iedereen afbekte en grote monden gaf. Dokter Schuurmans zette een montuur op mijn neus en liet me letters lezen van uiteenlopende grootte terwijl hij steeds weer glaasjes in dat montuur plaatste. Daarna kreeg ik een bril. Mijn ouders betaalden wel bij voor het montuur want anders had ik een zogenaamd “fondsbrilletje” gekregen van licht materiaal. Dat stigmatiseerde je als kind van arme ouders. Tegenwoordig zou je er heel aardig mee voor de dag kunnen komen, overigens.