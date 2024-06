Tienduizenden euro's opgehaald voor dakloze Hadjer die gevonden portemonnee naar politie bracht Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 193 keer bekeken • bewaren

Foto: Politie Amsterdam

De dakloze Hadjer Al-Ali vond afgelopen weekend op station Amsterdam Centraal een portemonnee met daarin tweeduizend euro. Die bracht hij naar de politie, waar hij als dank voor zijn goede daad een cadeaubon van 50 euro kreeg en een oorkonde. Het sociale media-bericht van de politie ging viral.

Leuk, maar daar is de 33-jarige Al-Ali niet uit zijn eigen penibele situatie. En dus besloot het populaire instagramkanaal Cestmocro een crowdfundactie voor hem op te zetten. Met succes. De NOS meldt dat dinsdagavond 34.102 euro is ingezameld, de actie is inmiddels gesloten.

Al-Ali is vader van twee jonge kinderen en is sinds anderhalve maand dakloos. Met het geld dat nu voor hem is ingezameld hoopt hij een huurwoning te vinden en zijn leven weer op te bouwen. Ook laat hij weten dat hem door veel mensen een baan is aangeboden. "Ik kan mijn gevoel niet beschrijven," zegt Al-Ali. "Ik word overal herkend, mensen vertellen me dat ze me een mooi voorbeeld vinden en mijn daad mooi vonden. Ik word overstroomd door liefde, mensen bieden me de mooiste dingen aan."