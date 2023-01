Tienduizenden demonstranten uit heel Europa proberen afgraven bruinkooldorp Lützerath tegen te houden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Zaterdag hebben enkele tienduizenden demonstranten uit heel Europa zich bij de activisten in Lützerath gevoegd die daar proberen te voorkomen dat het Duitse dorp wordt afgegraven om bruinkool te winnen. Naar schatting kwamen zo’n 35.000 mensen bij elkaar om een gezamenlijke vuist te maken tegen het verder aanwakkeren van de klimaatcrisis.

Sinds afgelopen week is de Duitse politie bezig met het ontruimen van de activisten die met enkele honderden de afgelopen twee jaar in het dorp zijn neergestreken om de graafwerkzaamheden te stoppen. De activisten hebben zich verschanst in bomen en op palen en hebben barricades opgeworpen. De meeste activisten zijn inmiddels uit Lützerath afgevoerd. Zaterdag zette de politie waterkanonnen in om de demonstranten op afstand te houden, daarbij raakten ten minste drie personen gewond.

De tienduizenden betogers die naar Lützerath waren getrokken, bevonden zich niet allemaal in het activistendorp maar hielden een protestmars in de omgeving. Enkele duizenden van hen splitsten zich wel af van de groep en probeerden via de bruinkoolmijn alsnog naar het inmiddels afgesloten dorp te gaan.

Onder de demonstranten die zich vandaag rond Lützerath verzamelden was ook de bekende Zweedse activiste Greta Thunberg. “Zolang de kolen nog in de grond zitten is dit gevecht niet voorbij,” sprak ze de menigte onder luid gejuich toe. Ondanks enkele aanvaringen met de politie, verliep de demonstratie grotendeels vreedzaam.

Volgens de Duitse overheid is het noodzakelijk dat Lützerath verdwijnt om de bruinkool in de grond te kunnen opgraven. Die zeer vervuilende brandstof is volgens de regering nodig om de energiecrisis het hoofd te bieden zolang er nauwelijks gebruik gemaakt kan worden van Russisch gas en er onvoldoende hernieuwbare energie opgewekt kan worden. Het afgraven van Lützerath gebeurt door energiebedrijf RWE dat sinds enkele jaren ook eigenaar is van het dorp.