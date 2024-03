Tien jaar na 'minder, minder', loop nu mee tegen racisme

Wat ons ook te doen staat, is aangifte blijven doen van discriminatie. Vaak en met velen, dat helpt. En minstens zo belangrijk naast deze gang naar de rechter, is onze morele verantwoordelijkheid. Dus blijf verontwaardigd opstaan, zoals tien jaar geleden toen heel Nedeland in rep en roer was, van jongerencentrum tot Tweede Kamer en van scholierenvakbond tot universiteit. Strijden over de boodschap is helemaal goed, onze democratie kan niet zonder polarisatie. Maar mensen aanvallen op hun eigenheid - dat is destructie.