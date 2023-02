Tien doden en ruim honderd gewonden na Israëlische inval in illegaal bezet Palestina

Bij een Israëlische inval op de illegaal bezette Westelijke Jordaanoever zijn zeker tien Palestijnen gedood . Nog eens ruim honderd andere Palestijnen raakten gewond door Israëlische kogels. De inval van woensdag wordt gezien als een van de gewelddadigste in meer dan een jaar tijd. Gevreesd wordt dat het geweld in het gebied de komende tijd zal escaleren.

Woensdagmiddag had het Israëlische leger met pantervoertuigen de stad Nablus hermetisch afgesloten, vervolgens trokken de militairen de stad in. Volgens een eigen verklaring op zoek naar Palestijnse militanten verdacht van een terreuraanslag. Het gebouw waarin de drie militanten zich zouden hebben verscholen werd omsingeld, maar in plaats van dat zij zich overgaven openden ze het vuur, opnieuw volgens de Israëlische vertelling.