Thuis in Nederland Opinie Vandaag • leestijd 5 minuten • 125 keer bekeken • Bewaren

Roelant Siekman Wijkraadslid Rotterdam Overschie Persoon volgen

Drie jaar geleden - donderdag 23 november 2023 - werd een groot deel van Nederland wakker in een nachtmerrie: de extreemrechtse PVV was de grootste partij van Nederland geworden. Nadat de VVD van Yesilgöz en Brekelmans de deur op een kier had gezet voor mogelijke deelname van Wilders aan een kabinet - en VVD het halve verkiezingsprogramma van PVV had omarmd - hadden de kiezers massaal voor het origineel gekozen.

Dit zou het begin zijn van ruim 2 jaar stilstand en afbraak, van verdeeldheid, ruzies en intimidatie, van schaamteloze acties door ‘ministers’ die regelrecht tegen mensenrechten en (internationale) regelgeving indruisten. En van schaamtelozere, harde racistische en islamofobe uithalen vanuit ons Huis van de Democratie, de Tweede Kamer. Een verharding waarvan direct een echo weerklonk in het publieke debat, in talkshows, op sociale media en op straat. ‘Nu zijn wij aan de beurt.’ ‘Mijn [xenofobe, ongefundeerde] mening mag ook gehoord.’ en ‘Huil harder, jankerd.’

Het was die ochtend een nieuwe keiharde klap in het gezicht van iedere Nederlander die toevallig ook nog een kleurtje of een Islamitische achtergrond had. En voor iedereen met een beetje inlevingsvermogen. De campagne van de PVV had niets aan de verbeelding overgelaten: als wij het voor het zeggen krijgen, dan gaan we Nederland zuiveren. Het door de PVV bedachte ‘Ministerie van De-islamisering en Remigratie’ was even in de ijskast gezet, maar 19 jaar haatzaaien over de Islam koelt niet zo snel af.

Typerend hiervoor was een tweet van PVV’er Sebastian Kruis op 29 oktober 2023, waarin hij voor razzia’s pleit:

NEDERLAND. UIT. ALLEMAAL!

Den Haag de-islamiseren i.p.v. de haat faciliteren.

Huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk

#DenHaag weer vrij maken van deze geimporteerde haatideologie.

Keuze is simpel: aanpassen of wegwezen!

22 november is D-DAY.

#StemPVV

En nu hàdden ze het voor het zeggen gekregen.

Een vriendin vertelde me later dat hun 10-jarige dochtertje had gevraagd: “Mam, wij zijn toch ook moslim? Moeten wij nou ons huis uit?”

Een stomp in de maag. Niet alleen door de kopstukken van PVV en ideologisch aanverwante partijen, maar juist door alle ‘gewone Nederlanders’ die op hen hadden gestemd. De persoon die jou eigenlijk weg wilde hebben kon je collega zijn, of je buurman, of je teamgenoot.

Die donderdag in 2023 schreef ik een brief (hieronder geciteerd) over de donkere wolken boven Nederland. Daarin sprak ik ook de hoop uit dat mensen zouden gaan inzien wie hun keiharde retoriek raakt. Dat dit niet dat massaal gedeelde anonieme ontspoorde pleurisjong-met-een-kleurtje was van Facebook. Maar dat het je collega kon zijn, of je buurkind, of je teamgenoot, waarvan je niet wist dat die ook nog Moslim was. (En waarom zou je dat ook weten?)

Maar drie jaar verder en ­- per saldo - een toename in het aanbod van xenofobe en islamofobe fracties, is mijn hoop op dit inzicht niet toegenomen. ALS een Nederlander met een kleurtje of een Islamitische achtergrond al durft te zeggen: ‘...eh, hoi, ik ben óók moslim, hoor...’ dan krijgen zij vaak te horen: ‘ja, maar jij bent een goeie.’ Zoiets is vast goed bedoeld, maar tevens zó kortzichtig dat de moed je ervan in de schoenen zakt. Het is een schoolvoorbeeld van blinde haat. In de VS maakt immigratiedienst ICE bij hun razzia’s ook allang geen onderscheid meer in ‘goeie’ of ‘slechte’. Ook daar roepen de leiders om massadeportaties en zuivering.

Daarbij zijn ‘de ontmaskeringen’ van de uiterst rechtse, neofascistische leden van Forum voor Democratie (dit blijken ineens hele normale mensen met respectabele beroepen te zijn) vooral een zegen voor de andere radicaal-rechtse en extreemrechtse fracties in de Kamer. Zij kunnen nu vol geveinsde verontwaardiging ‘boe en bah’ roepen over FvD, en daarmee hun eigen bruine vlekken op de handen proberen wit te wassen. En het wrange is, dat dit ook nog succesvol is bij hun achterban en diverse landelijke TV-media.

Na de ontluisterende verkiezingsuitslag van november 2023 schreef ik onderstaande brief. Ik kan nu alleen nog maar hopen dat van deze boodschap óók een echo weerklinkt.

“Aan mijn mede MR-lid (teamleider bij de gemeente), aan mijn vriend in de wijk (psycholoog in een academisch ziekenhuis), aan mijn hulp bij het huishouden (verzorgster bij demente ouderen), aan mijn collega’s in de technische dienst en in het MT, aan mijn mede Wijkraadsleden en contacten bij de gemeente, aan de Wethouders voor Sport en Armoede en aan mijn Burgemeester, aan de ondernemers hier in de winkelstraat, aan de organisatoren van bewonersinitiatieven en computerlessen voor wijkbewoners, en aan hun kinderen...

Aan de speelsters in mijn hockeyteam, aan de klasgenoten van mijn pubers, aan de buurtkinderen hierachter op het voetbalveldje...

Het maakt me niet uit welke religie jij of je ouders aanhangen. Of je überhaupt gelooft of niet. Ik wil het weten als het relevant is, maar het is niet relevant voor hoe ik jou met anderen zie omgaan. Hoe je voor je dierbaren opkomt en vecht. Hoe je dagelijks probeert er het beste van te maken. Met alle beperkingen en obstakels die je iedere dag tegenkomt. Met frisse tegenzin, doorzettingsvermogen en plezier. Met elkaar.

De verkiezingsuitslag is een blamage voor Nederland en een klap in het gezicht van heel veel Nederlanders. De retoriek van de grootste partij hangt als een Zwaard van Damocles boven hun hoofd, want - als het verleden ons één ding heeft mogen leren - als ze de macht krijgen, dan doen ze wat ze beloofden.

En ja, er zijn extremen in alle politieke kleuren, ook onder mensen die zeggen ‘voor de goede zaak’ op te komen. Ook onder moslims, en christenen, en agnosten, en tokkies, en wappies, en wokies, en deugers, en elites, en afgehaakten. Extremen overschreeuwen elkaar waardoor een stille meerderheid ondergesneeuwd raakt, en dat kan behoorlijk intimiderend zijn. Maar wie het hardste schreeuwt heeft niet het meeste gelijk.

Ik hoop dat deze verkiezingsuitslag een keerpunt gaat vormen voor die stille meerderheid. Zij zijn dan misschien niet de extremisten die dreigingen uiten, maar leggen hen ook geen strobreed in de weg. Daardoor lijkt racisme en discriminatie ‘acceptabel’ te zijn in onze samenleving, maar dat is het niet.

Ik hoop dat de stille meerderheid gaat beseffen dat “terug naar hun eigen land!” niet over de onbekende vreemdeling op TV of Facebook gaat, maar ook hun collega, buren en teamgenoten betreft.

Ik hoop dat ze om zich heen kijken en beseffen dat we allemaal Nederlanders zijn, als we hier wonen, werken, leven, leren, liefhebben, zijn.

Ik hoop dat ze beseffen dat dit ook jou raakt.

Want als ze dat doorhebben, gaan ze misschien ook zien welk gevaar een samenleving loopt als iedereen er alleen voor staat.

Dus mijn boodschap aan jou - gewaardeerde lezer, vriend, kennis en collega, beste kinderen die ik ken en die ik niet ken - is dat je er mag zijn. We gaan niet laten gebeuren dat ook maar iemand jou je huis uitstuurt. Het huis waar jij of je ouders zijn geboren en getogen, naartoe zijn gehaald, gekomen of gevlucht. Je hebt - natuurlijk - net zoveel recht om hier te zijn als iedere andere Nederlander, als ik, als mijn kinderen, want je hoort hier. Met alle fijne, nare en bijzondere eigenschappen. Je bent thuis in Nederland.”

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