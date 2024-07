Thomas Matthew Crooks schoot met Amerika’s nationale geweer Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 397 keer bekeken • bewaren

Thomas Matthew Crooks gebruikte een AR-15, die waarschijnlijk enige tijd geleden door zijn vader is gekocht. Hij is niet de enige Amerikaan met zo’n wapen. De National Rifle Association (NRA) prijst het als America’s national gun. Je krijgt een heleboel semiautomatische vuurkracht voor je geld. Bovendien heeft het huis Colt zich een paar decennia over het model ontfermd. Kolonel Samuel Colt (1814-1882) vond in 1835 de revolver uit, een pistool met een draaiende cilinder, waarin meer patronen pasten. Tot dan toe moesten handvuurwapens na elk schot opnieuw geladen worden. Toch sloeg de uitvinding niet aan vanwege enkele kinderziektes. Pas in 1847 kon de kolonel de naar hem zelf genoemde wapenfabriek stichten. De eerste bestelling kwam van de Texas Rangers: duizend stuks. En we weten allemaal dat de helden én de schurken in Hollywood Westerns onveranderlijk een of twee Colts op de heup droegen voor hun eindeloze vuurgevechten. In werkelijkheid vonden die zelden plaats. Ze duurden ook kort want in het echte Wilde Westen was munitie duur en verdienden cowboys een dollar of zes per week. Ze spraken ook voor een belangrijk deel Duits maar dat is een ander verhaal.

Hoe dan ook, innovatie is lang het kenmerk gebleven van Colt, dat steeds verbeterde en dodelijker wapens ontwierp. Pas na de eeuwwisseling ging het een stuk minder en in 2021 nam het Tsjechische Česká Zbrojovka Uherský Brod de tent over. Voor we namelijk een hoge borst opzetten over onze Europese vredelievendheid, moeten we ons realiseren dat ook Europa zijn mannetje staat bij de massaproductie van handzaam moordtuig. Merken als Mauser en Männlicher zijn net zo legendarisch als Colt, althans in schietgrage kring. Net als FN Herstal in de Waalse provincie Luik.

Terug naar Colt: de AR-15 werd halverwege de jaren vijftig in het bedrijf Armalite ontwikkeld als onderdeel van een samenhangende familie geweren voor gebruik door NAVO-legers. In 1959 verkocht dit bedrijf het ontwerp aan Colt omdat het zelf te weinig productiecapaciteit had. Het duurde tot 1964 voor de eerste exemplaren op de markt kwamen maar toen ging het ook hard. Voordeel: als de loop de 41 centimeter lengte niet overschrijdt, valt de AR-15 onder de pistolen en die kun je nog makkelijker in de winkel krijgen dan zwaardere wapens. Sinds 1977 brengen ook concurrenten van Colt AR-15 achtige vuurwapens op de markt omdat toen het patent verliep.

Waarom is de AR-15 het Amerikaanse nationale wapen? De site Adams Arms noemt het maatgevend voor de Amerikaanse schietcultuur. “It is time to modernize your arsenal”, juicht de homepage over hun eigen merk: “Goodbye to old impingement Rifles. Time for the new AR-15.” Dit ding is immers geweldig: voor scherp schieten, voor de jacht en voor de bescherming van huis en haard. Het mooie is: je kunt er uitgeklede versies van kopen en dan je wapen optuigen met tal van toeters en bellen zoals een telescoop. Ook komt de AR-15 in verschillende prijsklassen. Je hebt dure en goedkope leveranciers maar uiteindelijk ligt de benedengrens van een volledig wapen rond de $560. Luxe merken kosten van $1500 tot $3000 en meer. De consument wordt dan ook aangeraden zorgvuldig de prijzen te vergelijken en wat je in concreto voor je dollars krijgt.

Op 7 april 2023 publiceerde wapenexpert Michael McCandless een recensie van de Colt AR-15. Hij prijst het lage gewicht (2,7 kg) en de precisie. De balans is perfect. De terugslag valt mee. Je krijgt er niet zo gauw spierpijn van als je er langdurig en vaak mee moet schieten. Het magazijn heeft ruimte voor 30 patronen. De recensent schoot 10.000 kogels af. Zijn Colt AR-15 haperde niet. Het is wel belangrijk het geweer te allen tijde goed schoon te houden. Je moet ook niet al te laag geprijsde munitie gebruiken. Dan schiet je tot iets meer dan negentig meter nauwkeurig. Wie kogels gebruikt uit het topklasse segment kan dit nog behoorlijk opvoeren. Slotzin van de recensie: “Overall, I'd highly recommend this rifle for anyone who just wants to shoot for fun, because it's just such a literal damn blast to shoot”.

Thomas Matthew Crooks maakte dus een goede keus toen hij met het wapen van zijn vader naar buiten ging. Hij hoefde daarvoor niet op recensies en beschrijvingen af te gaan. Veel massamoordenaars hebben in het verleden van de AR-15 gebruikgemaakt. Het bleek ideaal om hun gewelddadige dromen tot werkelijkheid te maken.

Brady, de oudste organisatie die zich in de Verenigde Staten tegen de vrije handel in schiettuig verzet, noemt de AR-15 dan ook een aanvalswapen. Naar aanleiding van een moordpartij op 29 april 2023 in Cleveland, Texas waarbij vijf doden vielen, gaf voorzitter Kris Brown ook een recensie: “Vijf mensen in een paar seconden neergemaaid. Zo dodelijk zijn AR-15´s en dat is waarom ze in de burgermaatschappij niet thuis horen. Dit soort oorlogswapens werd ontworpen om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te doden en daarom zijn ze het geliefkoosde wapen voor Amerika’s massamoordenaars – en daarom moet het Congres ze onmiddellijk verbieden. Amerikanen vrezen niet alleen in banken, scholen, kerken of supermarkten te worden doodgeschoten. Mensen worden in dit land bij hen thuis neergeschoten met aanvalswapens en met die gruwelijke werkelijkheid moeten wij leven tot onze normen en ons beleid veranderen”.

De organisatie Brady voert een niet-politieke strijd voor een strenge wapenwetgeving in de Verenigde Staten. Ze doet dat zo onpolitiek mogelijk en zoekt bondgenoten net zo goed bij Democraten als bij Republikeinen. Tot nog toe is het vechten tegen de bierkaai

Zeker Donald Trump en zijn publiek willen niet van Amerika’s nationale wapen af. Ook niet na deze les.

