Thomas Erdbrink zet VVD-minister Brekelmans klem: Waarom mag Israël zich verdedigen maar de Palestijnen niet?

Wie is nu eigenlijk de agressor, Israël of Iran? Dat was de grote vraag in de eerste aflevering van Bar Laat, de nieuwe NPO talkshow die afwisselend wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand en Jeroen Pauw. Voor tafelgast Ruben Brekelmans, VVD-rechtsbuiten en minister van Defensie, is dat helder: Iran. Hij noemt als voorbeeld het steunen van Hezbollah en Hamas door het Iraanse regime, wat Israël wel dwingt tot reactie.

Journalist en Iran-kenner bij uitstek Thomas Erdbrink denkt daar anders over. Hij wijst erop dat Israël onder meer een Iraanse ambassade in Syrië bombardeerde en de enige persoon binnen Hamas die nog aan de onderhandelingstafel zat, Ismail Haniyeh, bombardeerde op Iraans grondgebied. Volgens Erdbrink blijft Israël uitdagen en escaleren. Ook zegt hij dat Iraanse steun aan Hezbollah niet wegneemt dat Israël volgens officiële tellingen inmiddels veertigduizend doden in Gaza op zijn geweten heeft. Hij wil weten waarom Israël zich wel mag verdedigen, maar de Palestijnen en Libanon niet. Daar had Brekelmans geen inhoudelijk antwoord op. NRC constateert:

Brekelmans leek de vragen nauwelijks te begrijpen, en kwam met weinig overtuigende antwoorden. Ja, al die doden gingen hem ook aan het hart en ze hadden ook heus wel gesprekken met Israël, maar Iran... Een wereld van verschil waar geen brug tussen te bouwen was, en het sierde Hilbrand dat ze de twee zo lang met elkaar in discussie liet gaan.