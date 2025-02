Things don’t look great, maar ik heb een plan

Welkom in 2025. Donald Trump 'regelt even een peacedeal' die erop neerkomt dat Oekraïne (en Europa) zich maar gewonnen moet geven, lost een pro-actief startschot voor een handels- (en grondstoffen)oorlog en Gaza wordt, als het aan hem ligt, een high end vakantie-resort waar Palestijnen niet meer welkom zijn. Klimaatverdragen worden aan de kant geschoven, natuurrampen komen inmiddels zo vaak voor dat verzekeringsmaatschappijen hun handen er vanaf trekken, mensenrechten zijn 'woke', dus dat moet je volgens een groeiende groep niet willen en het recht is sowieso een last, dus dient door de politiek genegeerd te worden. De paar rijkste mannen op deze aardbol maken de grote groep allerarmsten nóg armer en wie afwijkt van de conservatieve witte norm, die mag in de stront zakken. Fascistische groeperingen zijn overal in opmars, elke journalist is verdacht en zelfs de wetenschap is volgens velen 'niet te vertrouwen' dus neem dat vaccin maar niet en haal het geld weg bij de universiteiten want kennis is highly overrated en power to het 'boerenverstand' al dan niet met witte puntmuts op.