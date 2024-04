Thierry's Plan B, Shell helpt Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 362 keer bekeken • bewaren

Het is inmiddels ruim zes jaar geleden, en er is altijd zoveel gesodemieter in en rondom het Forum voor Democratie, dat niemand het precies kan bijhouden, maar toch wil ik er vandaag even op terugkomen: het royement uit het FvD van Gert Reedijk (plaats 8) en Arthur Legger (plaats 12) in februari 2018.

Dit gebeurde nadat zij samen Freek Jan Berkhout (plaats 17) een brief hadden gepubliceerd waarin zij onder meer hadden gepleit voor het vertrek van penningmeester Henk Otten, aanpassing van de statuten en uitbreiding van het bestuur. Zo was althans, het nieuws toen.

Hoe de verhoudingen tussen deze heren en FvD nu liggen is een beetje gissen (Henk Otten is in ieder geval inderdaad alsnog, - niet op de meest friendly way - vertrokken) en daarvoor zou ik graag wat opmerkelijkheden met u willen delen. --> Beginnend met een sprongetje naar de klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell.

Wie de rechtszittingen een beetje volgde heeft namelijk kunnen opmerken dat er een 'belangenclub' is opgestaan aan de zijde van Shell. Een organisatie die een stem heeft gekregen in het hoger beroep na de eerdere uitspraak waarin de rechter Shell opdroeg tot een verlaging van 45% van haar directe en indirecte emissie uitstoot.

Deze club heet 'Stichting Milieu en Mens' (M&M) en zij menen (meer dan Milieudefensie) voor de burger op te komen. Want, aldus M&M: de burger zit niet te wachten op hogere brandstofprijzen en dat zou (volgens m&m) het directe gevolg zijn van uitvoering van deze rechterlijke uitspraak. Daarnaast menen zij dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten en dat mag niet (stelt M&M).

Je kunt hier van alles van vinden en de rechter gaat zich er nog over buigen, maar ik wil het vandaag hebben over wie dit nu eigenlijk zijn. Wie zitten er in de Stichting Milieu en Mens en waar komt deze stichting ineens vandaan? Wat is het doel?

Daarvoor moeten we naar twee andere organisaties kijken, te beginnen met stichting Clintel (kort voor 'climate intelligence'). Dit is een organisatie die onder andere wordt gefinancieerd vanuit de oliesector (door Shell dus) en zeer actief desinformatie verspreidt over klimaatverandering met grote (politieke!) impact.

Het onderzoeksprogramma Pointer van KRO-NCRV deed hier uitgebreid onderzoek naar, lees en oordeel zelf.

Belangrijke namen binnen Clintel, zijn Marcel Crok, zeer actief 'klimaatscepticus' en Arthur Legger - inderdaad, een van de oud FvD-ers die in 2018 was geroyeerd. De tweede organisatie die interessant is, is de Stichting Luister. Opgericht door Gert Reedijk (inderdaad, ook een van de geroyeerde FvD'ers) met in het bestuur oa (daar heb je hem weer): Arthur Legger.

Voor uw idee: Stichting Luister was onder andere betrokken bij de totstandkoming van Ongehoord Nederland (waar Thierry Baudet en FvD consorten regelmatig aanschuiven) en bij de Nexit Denktank (goh, ook al FvD).

Toen Shell de klimaatzaak verloor wilde Clintel zich graag samen met stichting Luister opwerpen als belangenhebbende in het hoger beroep. Maar omdat de argumenten vanuit Clintel met name klimaatsceptisch waren, omdat dat nu eenmaal is wat deze stichting doet - hallo Marcel Crok -, en dat juridisch strategisch niet handig was, omdat Milieudefensie en Shell geen conflict hebben over klimaatverandering, besloot stichting Luister een níeuwe stichting op te richten, speciaal voor deze rechtszaak, met argumenten die wél konden worden meegewogen in deze zaak.

En zo werd de Stichting Milieu & Mens geboren.

Je kunt je nu afvragen of het Shell helpt dat deze ministichting zich aan haar zijde schaart. Want de argumenten die M&M in de zaak brengt (het mogelijk duurder worden van brandstof en de rechter die hier op de stoel van de politiek zou zitten), waren ook al lang door Shell zelf ingebracht.

My guess is (en ik ben vrij zeker) dat het doel van deze (oud) FvD-jongens helemaal nooit is geweest om 'Shell te helpen' of voor 'de burger' op te komen. Nope. Stichting Luister is heel klein en onbekend. En ook kent niemand de Stichting Milieu en Mens. De oud FvD-jongetjes zijn nobody's.

BEHALVE als Shell deze zaak in hoger beroep toch wint. Want dan kan ook Stichting Milieu en Mens zichzelf 'winnaar' noemen, in een van de belangrijkste rechtszaken van deze tijd: Dé klimaatzaak. Dán staan ze op de kaart.

In de begindagen van FvD riep Thierry zijn achterban op te infiltreren in de 'linkse macht'. In de politiek, de universiteiten, de journalistiek. Dat is mislukt. Wat we hier zien is een stukje van plan B: de opbouw van het eigen kartel.

Hou ze in de gaten.