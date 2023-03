Thierry Baudet permanent verbannen van TikTok vanwege oneerlijke verkiezingscampagne

Thierry Baudet betaalde in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen TikTok voor extra bereik op het platform terwijl het bedrijf dat expliciet verbiedt voor politici. Dat ontdekte BNR . Advertentiefilmpjes vanuit het account van Baudet werden op die manier minimaal twee miljoen keer bekeken, meldt de radiozender. Het sociale medium TikTok is vooral populair bij jongeren.

TikTok heeft Baudet al beperkingen opgelegd, meldt BNR. In een video die deze maandag online verscheen windt de partijleider zich op over een verbod op live video's dat hij van TikTok zou hebben gekregen. Baudet houdt zijn telefoon hierbij in beeld. ‘Permanent geblokkeerd vanwege schending van de communityrichtlijnen’, is op het scherm te lezen.