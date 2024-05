Thierry Baudet onderhoudt innige banden met Europees pro-Poetin-netwerk Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

Thierry Baudet en Forum voor Democratie bewegen zich in het hart van een Europees rechts-radicaal netwerk dat het Kremlin goed gezind is. Forum onderhoudt innige banden met andere rechts-radicale partijen die het giftige narratief van Vladimir Poetin uitdragen. Dat schrijft NRC in een indrukwekkende analyse van de dwarsverbanden tussen de partijen.

Zo was Baudet in januari op uitnodiging van de partij Mi Hazánk in Boedapest. Daar signeerde de Forum-leider de Hongaarse vertaling van zijn wappieboek ‘Het Coronabedrog’. Hij kreeg bij die gelegenheid bezoek van Petr Bystron, de nummer twee op de lijst van de rechts-radicale AfD uit Duitsland. De twee rechtsextremisten spraken ’s avonds ook op een partijbijeenkomst van Mi Hazánk.

Bystron ligt in eigen land onder vuur, omdat op een audio-opname is te horen hoe hij 20.000 euro aanneemt van de Oekraïense politicus Artjom Martsjevsky, een stroman van het Kremlin. Zijn baas, de oligarch Viktor Medvedtsjoek, is goed bevriend met Vladimir Poetin.

Mi Hazánk is een uiterst dubieuze partij, schrijft NRC: “Mi Hazánk beschikt over geüniformeerde eenheden voor ‘zelfverdediging’, is voor herinvoering van de doodstraf, wil een referendum over EU-uittreding, eist (van oudsher Hongaars) grondgebied op in Oekraïne en pleit voor apartheid tussen Roma en andere Hongaren in het onderwijs.”

De promotie van de Hongaarse vertaling van Baudets boek werd verzorgd door de rechtse publicist en uitgever Árpád Szakács, die lid is van Mi Hazánk. Szakács hield in 2022 een toespraak op een protest tegen NAVO-troepen in Hongarije. Hij droeg bij die gelegenheid een Russisch vlaggetje op zijn jas en ging tekeer tegen de achterstelling van etnische Russen.