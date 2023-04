Theoloog Huub Oosterhuis overleden: ‘Een christen kan niet rechts zijn’

10 apr. 2023 - 14:09

RIV meneer Oosterhuis. Leuk interview met de Tribune trouwens, de relatie tussen het christendom en linkse politiek is interessant, hoewel hij wel een beetje meandert in dat stuk. Er bestaat geloof ik wel discussie over de vraag of Paulus een universalist was, maar je kunt wel stellen dat het christendom universele aspiraties kreeg. Of je nou Jood, Griek of wat dan ook was, in principe is het heil voor iedereen weggelegd. En zo is ook het socialisme in principe een internationale beweging. De nadruk op de allerzwaksten, de zieken en de lammen etc. komt ook gelijk bij mij op. Ik verbaas me wel als hij zegt: “Zijn [Jezus’] beweging was echter politiek bedreigend, anders zou Jezus nooit gekruisigd zijn. Dat was immers in het Romeinse Keizerrijk de geldende straf voor opstandige slaven. De beweging die hij ontketende had politieke relevantie.” Ik had altijd de indruk dat Jezus zijn best deed om niet bedreigend over te komen bij de autoriteiten en zich verre van politiek te houden, maar goed.