Theo Maassen stuurt kind van 3 de zaal uit: 'Dit kan echt niet'

Cabaretier Theo Maassen heeft in Antwerpen een kind van 3 de zaal uitgestuurd. Dat meldt RTL Nieuws . Het kind was samen met haar moeder naar de voorstelling gekomen, maar dat kon Maassen niet waarderen.

Volgens RTL Nieuws was de show zo’n tien minuten onderweg, toen boven het gelach om een seksueel getinte grap een duidelijk kinderlachje te horen was. Maassen staakte de voorstelling en vroeg het publiek stil te zijn terwijl hij de zaal afspeurde. Toen hij de peuter spotte zei hij: "Dit heb ik in dertig jaar nog niet meegemaakt. Dit kan echt niet."

De “zichtbaar even in de war” zijnde moeder werd gevraagd met haar kind te vertrekken, iets wat ze na enige aarzeling deed omdat Maassen anders niet verder wilde met zijn voorstelling. Nadat moeder en kind vertrokken waren, zou Maassen zich hardop hebben afgevraagd welke grappen hij in die eerste tien minuten had gemaakt die het kleine meisje had gehoord. Volgens Belgische media krijgt de vrouw wel haar geld terug.