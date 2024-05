Theater Amsterdam rolt rode loper uit voor Russische oorlogshitsers

Twee medewerkers van de Russische zender Channel 1, Ivan Oergant en Vladimir Pozner, treden op 28 mei op in Theater Amsterdam. Oekraïners in Nederland zijn ontzet dat er een podium wordt geboden aan de oorlogshitsers. Op Channel 1 werd onder meer opgeroepen om Rotterdam plat te gooien .

“Ons is verzekerd dat het gaat om humoristisch entertainment over hun reizen over de wereld, niet om een politieke voorstelling”, aldus directeur Eva Otto van Theater Amsterdam tegenover De Telegraaf. In een bericht stelt het theater: “De organisator gaf ons aan dat deze artiesten na de invasie uit Rusland zijn vetrokken.” Pozner woont een deel van de tijd in Frankrijk, maar ook nog in Rusland.