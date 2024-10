The Voice of Holland moet wegblijven van het tv-scherm Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Anne Houtsma Blogger en wajonger

Toen ik hoorde dat The Voice of Holland weer terug zou komen op tv was ik verbijsterd en geschokt. Hoe kan het dat zo’n programma na zoveel ophef terugkeert? Grensoverschrijdend gedrag heeft sinds het programma van B.O.O.S. bij meerdere (tv) programma's tot ophef geleid. De uitzending was doorslaggevend voor vrouwen omdat ze nu eerder hun mond durven open te doen. Temeer omdat het onderwerp nog steeds taboe is.

‘Het zal wel aan jezelf liggen,” krijg je te horen als je in een dergelijke situatie terecht komt. Vrouwen kleden zich (te?) sexy en dan mag een man zich daar kennelijk aan vergrijpen. Is dat de norm van de samenleving of is dat ontstaan doordat we te lang onze mond hebben gehouden over wat toelaatbaar is?

Zelf heb ik ook ervaren (onder meer na online stalking) hoe moeilijk het is om over dergelijke situaties te praten. Je schaamt je en denkt dat je het over jezelf hebt afgeroepen. De positie waarin je zit en het begrip van je omgeving kunnen de doorslag geven om wel of niet je mond open te doen.