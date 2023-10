The Rock protesteert tegen gebleekte huid van zijn wassen beeld in Parijs museum

Acteur Dwayne 'Johnson, beter bekend als The Rock, ziet tot zijn ongenoegen dat een splinternieuw wassen beeld van hem in een beroemd Parijs museum een veel lichtere huid heeft dan hijzelf. Het beeld van The Rock is sinds vorige week te zien in het in 1882 opgericht Musée Grévin. Het museum zelf sprak bij de presentatie van "de perfecte kopie" van de acteur die al eens heeft verklaard dat hij de nieuwe James Bond wil worden, schrijft de Franse Huffington Post.