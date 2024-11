The Guardian verlaat extreemrechts haatplatform X van Elon Musk Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 660 keer bekeken • bewaren

Het toonaangevende Britse nieuwsmedium The Guardian verlaat X. Dat meldt de krant zelf. Volgens The Guardian is het sociale netwerk van miljardair en Trump-getrouwe Elon Musk vergeven van “verontrustende inhoud”. Specifieker gaat het om de wildgroei van racisme, extreemrechtse haat en schadelijke complottheorieën.

In een verklaring laat The Guardian weten dat de voordelen van voorheen Twitter niet meer opwegen tegen de nadelen van het gebruik van X. The Guardian heeft meer dan 80 accounts op het sociale netwerk, met meer dan 27 miljoen volgers. Die accounts blijven vanaf nu stil.

In de verklaring staat ook dat de Amerikaanse verkiezingen hebben onderstreept wat al langer duidelijk was: “Dat X een giftig mediaplatform is en dat de eigenaar, Elon Musk, zijn invloed heeft kunnen gebruiken om het politieke discours vorm te geven .”