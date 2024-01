Teveel mensen willen problemen niet oplossen maar alleen de schuldigen straffen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 168 keer bekeken • bewaren

In Nederland worden veel nare en vruchteloze discussies gevoerd rond grote problemen in binnen- en buitenland. Daar klaart de sfeer zelden van op. Er komt ook weinig uit behalve nog meer onvrede. Dat komt omdat veel mensen niet op zoek zijn naar oplossingen maar naar schuldigen om te straffen. Je komt dat tegen in het grote en het kleine.

Activisten brengen het einde aan het conflict in het Heilige Land niet dichterbij omdat zij Israël dan wel Hamas aan willen spreken op oorlogsmisdaden. Dan is er geen tijd voor het treffen van een regeling die alle partijen in staat stelt rustig hun leven te leiden.

Supermarkteigenaren proberen er niet voor te zorgen dat alle artikelen betaald de deur uitgaan. Zij willen winkeldieven pakken. Daardoor raakt de kern van het probleem: ervoor zorgen dat artikelen niet onbetaald maar betaald in de boodschappentas belanden, buiten beeld. Het personeel wordt wel opgezadeld met een hoop extra werk zoals het vasthouden van betrapte klanten en het bellen van de politie. Efficiënter was het geweest de klant alsnog te laten afrekenen of het niet-betaalde terug te nemen.

De verantwoordelijken voor de war on drugs willen geen aanpak van de kwalijke gevolgen die het onmatig gebruik van een aantal verdovende middelen met zich mee kunnen brengen, zij zitten achter de uithalers en de handelaren aan. Sommigen proberen zelfs de gebruikers te criminaliseren.

Door deze aanpak komen de zaken alleen maar meer op scherp te staan.

En de discussie rond het vuurwerk dan? De politie, de gezondheidszorg en veel burgers willen het bezit van vuurwerk verbieden omdat een aantal gebruikers daar in de Nieuwjaarsnacht schade en hinder mee veroorzaken. Dat is het andere uiterste. Men berooft de grote meerderheid der goedwillenden en verantwoordelijken van een plezier omdat sommigen er misbruik van maken. Dat is net zoiets als autorijden buiten de wet stellen omdat sommigen dat onder invloed doen en ongelukken (kunnen) veroorzaken.

Het is in dit verbitterde land het één of het ander. Men laat grote problemen liggen omdat men achter de schuldigen aanjaagt. Of de goeden moeten onder de kwaden lijden. Daardoor komt het vinden van praktische oplossingen in het gedrang. We hebben het zo druk met het opjagen van schuldigen dat we daar niet meer aan toe komen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

