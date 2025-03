Tesla's gaan in vlammen op bij vermoedelijke protestactie tegen Elon Musk Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 254 keer bekeken • bewaren

In Las Vegas, de beroemde feeststad van de VS die draait om het verbranden van geld, gingen dinsdagavond enkele Tesla's in vlammen op. Volgens de politie werden ze bestookt met molotov-cocktails door een onbekende dader die ook enkele schoten op de voertuigen loste. De politie spreekt van een gerichte actie tegen Tesla. Op de deuren van het Tesla gebouw was met verf het woord 'RESIST' (Verzet) gespoten.

Vermoed wordt dat de actie gericht is tegen het beleid van Elon Musk, de ongekozen rechterhand van president Trump die als superambtenaar bezig is de Amerikaanse overheid te ontmantelen. De miljardair Musk is eigenaar van Tesla, naast bijvoorbeeld het fascistische platform X. In reactie stelt Musk dat Tesla "niets gedaan heeft om deze kwalijke aanvallen te verdienen". Minister van Justitie Pam Bondi bestempelt de brandstichting tot 'binnenlands terrorisme' en beweert dat er al diverse mensen op grond daarvan zijn aangeklaagd inzake enkele andere gevallen waar minimaal vijf jaar gevangenisstraf op staat.