Tesla niet langer populairste elektrische auto als gevolg van afkeer van ultrarechtse Musk

Het bedrijf maakte vrijdag bekend dat het in 2025 1,64 miljoen auto's had verkocht, tegenover 2,26 miljoen van BYD. De verkoopcijfers van Tesla daalden met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tesla, opgericht in 2003, was jarenlang de traditionele autofabrikanten ver vooruitgelopen bij de ontwikkeling en verkoop van elektrische auto's. (...) Musks steunbetuiging aan de Amerikaanse president Donald Trump in 2024 en zijn daaropvolgende rol in de controversiële oprichting van het "Government Efficiency"-panel (DOGE), dat verantwoordelijk was voor de massale ontslagen van federale ambtenaren, heeft ook voor polarisatie gezorgd. Deze politieke actie leidde tot protesten bij Tesla-fabrieken en een daling van de verkoopcijfers. De omzet van het bedrijf in het vierde kwartaal bedroeg 418.227, wat lager was dan de sterk verlaagde doelstelling van 440.000 die analisten, onlangs ondervraagd door het beleggingsonderzoeksbureau FactSet, hadden verwacht.