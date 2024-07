Tesla lijdt onder Musks steun voor Trump, Democraten willen auto’s niet meer kopen

Elon Musk, toch wel de meest kinderachtige miljardair op aarde, is fan van Donald Trump. De Tesla-CEO zou de Trump-campagne ook financieel willen steunen . Daarmee lijkt hij de sympathie van de Democratische kiezers in de Verenigde Staten verder te verspelen, bericht Quartz .

Musks elektrische voertuigen zijn van oudsher populair onder automobilisten die zich bovengemiddeld veel zorgen maken over de klimaatcrisis. Een groot deel van deze doelgroep jaagt hij tegen zich in het harnas met zijn ultrarechtse standpunten. Dat is onder meer te zien in de staat Californië, een van de belangrijkste afzetmarkten voor auto’s. Al drie kwartalen op rij daalt het aantal verkochte Tesla’s daar.