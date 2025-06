Tesla klanten stappen naar rechter wegens banden tussen Musk en extreem-rechts

In Frankrijk is een collectief van leaserijders die met een Tesla zitten opgescheept naar de rechter gestapt. De groep wil onder meer van de leasecontracten af die ze afgesloten hebben voordat Musk zich ontpopte tot fascist. Ook de leasemaatschappij wordt aangeklaagd bij de rechtbank in Parijs. De automobilisten zeggen dat hun voertuigen vernield worden en zij zelf bloot staan aan bedreigingen en intimidatie nadat Musk zich wereldwijd begon in te zetten voor extreemrechtse machtsovernames, zoals met zijn steun aan AfD in Duitsland.