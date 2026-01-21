Terwijl Trump in Davos oreerde, bevroor het Europees Parlement het Mercosur-verdrag Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 483 keer bekeken Bewaren

Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Terwijl Donald Trump in Davos een warrige rede hield vol beledigingen aan het adres van Europa en zijn binnenlandse tegenstanders, verzwakte het Europese Parlement zelf de internationale positie van ons werelddeel. Met een kleine meerderheid van 334 tegen 324 stemmen nam het een resolutie aan om Mercosur eerst voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Dat moet bezien of het niet in strijd is met andere verdragen. Zo'n procedure duurt minstens twee jaar.

Mercosur is een groot vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de belangrijkste landen in Latijns-Amerika. Er is al vijfentwintig jaar over onderhandeld. Nu de Verenigde Staten zich steeds meer ontwikkelen tot een bedreiging voor de waarden van ons werelddeel, zijn bondgenoten in Latijns-Amerika van essentieel belang. Met hen kunnen wij de agressieve politiek van Donald Trump proberen te beteugelen.

Dat wapen is ons voorlopig uit handen geslagen. In het Europees Parlement waren de christendemocraten en de sociaaldemocraten over het algemeen een voorstander van deze samenwerking. Uiterst rechts en uiterst links vormden echter een coalitie om het verdrag tegen te houden. Zij kregen ondersteuning vanuit het conservatieve blok, dat de fractie over dit onderwerp geen stemdiscipline oplegde.

De uiterst linkse partijen vrezen dat Mercosur slecht is voor het milieu en alleen maar goed voor rijke boeren en de agro-industrie. Extreem rechts wil de binnenlandse markten zoveel mogelijk van vreemde smetten vrij houden.

De stemming in het Europese parlement is buitengewoon slecht nieuws voor wie vrijheid en democratie een goed hart toedragen. Milieuactivisten moeten bedenken: op deze manier krijgt Trump vrij spel in Latijns-Amerika. Ook om daar zijn noodlottige ideeën op het gebied van milieu, grondstoffen en olie uit te voeren. Hij gaf daar in Davos een treffend staaltje van weg: Europa verzwakt zich met al die molens uit China, maar zelf heeft het geen windparken, riep hij uit.

