Terwijl Trump de ene na de andere leugen vertelt, maken de Democraten zich grote zorgen over Biden

Het eerste Amerikaanse presidentsdebat dit jaar tussen Donald Trump en Joe Biden is uitgelopen op een grote tegenvaller voor de laatste. Terwijl Trump weer als vanouds de ene leugen na de andere vertelde, namen bij de Democraten de zorgen toe over Biden. De president was verkouden en slecht bij stem. Daarmee werd het beeld bevestigd dat de 81-jarige Democraat niet krachtig genoeg is om het op te nemen tegen de 78-jarige Trump.