Terwijl de zorg zich inspant voor de planeet, viert Tata Steel feest Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

Juliette Mattijsen Bestuurder Groene Zorg Alliantie

Door: Juliette Mattijsen, Anouk Nusselder, Keera Jones, Anjali Wijnhoven

23 september zal een dag vol festivals zijn. Ook Tata Steel ‘viert feest’. Medewerkers van het bedrijf en bewoners van IJmuiden en omstreken zijn uitgenodigd om “de wereld van het staal te ontdekken” en te zien hoe Tata “bouwt aan een toekomst van groen staal in een schone omgeving”. Opmerkelijk. Dezelfde bewoners en medewerkers worden namelijk ziek door de hoge concentraties kankerwekkende stoffen die Tata Steel uitstoot.

Ondanks de zorgwekkende conclusies uit het RIVM-rapport in 2020 is aan de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht niets gedaan. Leef je in de omgeving van de fabriek, dan lijdt je gezondheid daaronder. Bewoners in de omgeving hebben 51% meer kans op longkanker vergeleken met de rest van Nederland; kinderen hebben een hoger risico op hart- en vaatziekten en hersenschade. Maar wees niet getreurd, want op het “vrolijke staalfestival” zijn er voldoende activiteiten om dit aangedane leed te vergeten. Kinderen en volwassenen, iedereen is van harte welkom. En bovenal is de entree gratis.

Voor ons als zorgprofessionals komt dit hard aan. Nog geen 100 kilometer verderop komen op dezelfde dag tijdens het Groene Zorg Festival in Delft meer dan 600 mensen uit de zorg samen om de grootste gezondheidscrisis van onze tijd aan te pakken: klimaatverandering. We draaien overvolle dagen om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Toch zetten we stevig in op de verduurzaming van onze eigen sector, omdat we weten dat dit ziekte voorkomt en de last op de zorg vermindert. We kijken daarom vol teleurstelling naar overheidsbeleid rondom Tata Steel: winst boven de gezondheid van mensen. Hoe bedrijven zoals Tata Steel, ondanks de milieu- en gezondheidsschade die ze veroorzaken, op deze manier mogen blijven draaien is onbegrijpelijk.