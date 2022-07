Terwijl burgers steeds moeilijker rondkomen, boeken Shell en Unilever miljarden extra winst dankzij prijsverhogingen

Door prijsverhogingen is de winst van olieconcern Shell in het tweede kwartaal van dit jaar meer dan verdubbeld tot 17,6 miljard euro. Terwijl burgers zwaar lijden onder de na de Russische invasie in Oekraïne exorbitant gestegen energieprijzen, boeken de energiebedrijven megawinsten door de prijsverhogingen, meldt The Guardian. In Groot-Brittannië klinkt de eis steeds luider om de belasting voor bedrijven die veel verdienen aan de crisissen te verhogen.