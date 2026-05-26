Terugtredende overheid maakt weg vrij voor zware criminelen Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 217 keer bekeken • Bewaren

De terugtredende overheid, de VVD-doctrine die al jaren het beleid in Nederland bepaalt, leidt er toe dat criminelen zich een weg naar de bovenwereld kunnen graven. Dat valt te concluderen uit de berichtgeving van de NOS over een geheim rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit waar de hand op is gelegd. "Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken, maar ook op besluitvorming, terwijl de controle en het zicht vanuit de overheid juist langzaam afnemen." Het rapport is de weerslag van twee jaar onderzoek. De criminelen bieden diensten aan op terreinen waar de overheid het laat afweten. Behoeftige burgers komen zo onbewust in de greep van de georganiseerde misdaad.

Er zijn aanwijzingen dat criminele organisaties alternatieven aanbieden voor maatschappelijke voorzieningen, zoals doktersrecepten, behoefte aan woonruimte of bescherming. Wanneer burgers op zo'n aanbod ingaan worden ze steeds afhankelijker. Een voorbeeld dat wordt genoemd is tijdens de overstromingen in Valkenburg in 2021. De hulp vanuit de overheid kwam niet goed op gang. Horecaondernemers die in geldnood kwamen kregen in plaats daarvan financiële hulp aangeboden vanuit het criminele milieu. "Daarna benaderen criminelen kwetsbare ondernemers om hun geld wit te wassen, drugshandel te faciliteren of vergaderruimte beschikbaar te stellen."

De onderzoekers constateren ook dat door het tekortschieten van jeugdhulpverlening en het wegvallen van publieke voorzieningen voor deze groep, jongeren op grote schaal geronseld kunnen worden als goedkope arbeidskrachten voor criminelen. Ze gebruiken daartoe onder meer platforms als Snapchats omdat de eigenaren daarvan nauwelijks controleren.

De onderzoekers komen met adviezen, onder meer dat gemeenten meer greep moeten krijgen op de vastgoedmarkt in zwakke buurten zodat malafide exploitanten geweerd kunnen worden.

Meer over: overheid , criminaliteit , actueel