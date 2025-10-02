Terroristische aanslag op synagoge in Manchester tijdens viering joods feest

Tijdens Jom Kipoer, de belangrijkste feestdag van het jodendom, heeft een man een aanslag gepleegd op een druk bezochte synagoge in de Britse stad Manchester. Hij reed met een auto in op de bezoekers en stak daarna met een mes op hen in. Daarbij zijn een dode en drie zwaargewonden gevallen. Toegesnelde politieagenten hebben de dader, die een bomvest leek te dragen, doodgeschoten.