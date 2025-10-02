Terroristische aanslag op synagoge in Manchester tijdens viering joods feest

Tijdens Jom Kipoer, de belangrijkste feestdag van het jodendom, heeft een man een aanslag gepleegd op een druk bezochte synagoge in de Britse stad Manchester. Hij reed met een auto in op de bezoekers en stak daarna met een mes op hen in. Daarbij zijn een dode en drie zwaargewonden gevallen. Toegesnelde politieagenten hebben de dader, die een bomvest leek te dragen, doodgeschoten.
De Britse premier Starmer heeft een Europese topontmoeting in Denemarken voortijdig verlaten en is teruggevlogen. Hij roept een spoedvergadering bijeen van het crisiscomité Cobra, meldt The Guardian. Het motief is nog niet officieel vastgesteld maar alles wijst op op een antisemitische terreurdaad.
Meer over:antisemitisme, terrorisme, manchester, verenigd koninkrijk, actueel
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.