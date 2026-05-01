Terreurstaat Israël valt hulpkonvooi Gaza aan voor Griekse kust en ontvoert opvarenden

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de Israëlische marine tientallen schepen van de Global Sumud Flotilla onderschept voor de Griekse kust, op ruim duizend kilometer van de Gazastrook. Oorlogsschepen en drones omsingelden het konvooi, waarna Israëlische militairen de schepen enterden, motoren en navigatieapparatuur kapotsloegen en 175 activisten gevangennamen. Dat meldt The Rights Forum. Ook vier Nederlanders werden meegenomen; van een vijfde is onduidelijk of ze nog op een stuurloos schip zit. De flotilla vervoerde hulpgoederen zoals voedsel, medicijnen en babymelkpoeder, bedoeld om de illegale Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken.

Experts op het gebied van internationaal recht noemen de aanval op de flotilla illegaal. Israël heeft geen enkele jurisdictie in deze wateren, en het enteren van civiele schepen op volle zee komt dan ook neer op ontvoering. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van piraterij. Vorig jaar onderschepte Israël een soortgelijk konvooi op 130 kilometer van Gaza, eveneens illegaal en in internationale wateren. Nu gebeurde dus hetzelfde, maar dan op negen keer die afstand. Nederland en de Europese Unie hebben nog niet gereageerd.

BNNVARA-journalist Gijs Sanders bevond zich aan boord en deed de hele nacht verslag voor de De Marker. Hij beschrijft hoe vanaf zonsondergang de droneactiviteit toenam en hoe zelfs radiokanaal 16, het internationale noodkanaal voor contact met de kustwacht, urenlang geblokkeerd werd door de Israëliërs. Speedboten met bewapende soldaten voeren met laserrichters op de zeilschepen af. Een van die boten passeerde op twintig meter achter Sanders' boot voordat hij omkeerde.

Sanders kreeg van medeactivisten het advies zich niet als journalist kenbaar te maken, omdat dat hem juist tot doelwit zou maken. "Ik verwacht jammer genoeg niets van Israël als het aankomt op het beschermen van journalisten", zegt hij. Sanders wijst op cijfers van het Committee to Protect Journalists, waaruit blijkt dat 2024 en 2025 de dodelijkste jaren voor journalisten ooit waren, met Israël verantwoordelijk voor zeventig procent van de doden. Of de flotilla haar missie voortzet richting Gaza, is nog onduidelijk.