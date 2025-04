Terreurstaat Israël organiseert toeristische uitstapjes naar illegaal bezet Syrisch gebied Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 213 keer bekeken • bewaren

De Israëlische strijdkrachten organiseren tijdens de Pesach-vakantie wandeltochten voor burgers naar nieuw bezet Syrisch grondgebied. Dat meldt The Guardian. De tweemaal daagse excursies in de Golanhoogten gaan aanstaande zondag van start en duren een week. De kaarten waren bijna onmiddellijk uitverkocht.

Onder militaire begeleiding in kogelvrije bussen zullen kleine groepen tot 2,5 kilometer doordringen in Syrisch gebied dat verboden terrein was totdat het Israëlische leger (IDF) de Golan-bufferzone in december innam na de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad. Israël bezet de Golanhoogten al sinds 1967 en controleert nu honderden vierkante kilometers extra Syrisch land.

Deze nieuwe toeristentrekker voegt zich bij het groeiende patroon van Israëlische territoriale annexaties en bezettingen. De Westelijke Jordaanoever zucht al decennialang onder een illegale bezetting, waar Israëlische nederzettingen steeds verder uitbreiden op Palestijns land in flagrante schending van internationaal recht. Ook Zuid-Libanon wordt momenteel door Israël bezet, terwijl in Gaza een genocidale campagne van etnische zuivering gaande is waarbij de Palestijnse bevolking systematisch wordt uitgemoord of verdreven. Israëlische politici maken er geen geheim van dat ze Gaza willen heropbouwen als Israëlisch grondgebied.

De nieuwe toeristische route omvat de Syrische kant van de berg Hermon, die uitzicht biedt op Damascus, en de Libanese Shebaa-boerderijen aan de voet van de berg. Deze eveneens door Israël bezette strook Libanees land, volgens overlevering de plaats van Gods verbond met Abraham, is al tientallen jaren een brandhaard van geweld tussen Israël en Hezbollah.

Bezoekers kunnen ook wandelen en zwemmen in de vallei van de Ruqqad-rivier, die uitmondt in de Yarmouk aan de grens met Jordanië, en delen zien van de verlaten Ottomaanse Hidjaz-spoorweg, die ooit de hoofdstad van het rijk in Istanbul verbond met Haifa, Nablus en heilige plaatsen in het huidige Saoedi-Arabië.

De trips zijn georganiseerd door de 210e divisie van de IDF, de regionale raad van Golan, het religieuze educatiecentrum Keshet Yehonatan, de milieuorganisatie Golan Field School en de Israëlische natuur- en parkenautoriteit, zo meldt de Israëlische krant Yedioth Ahronoth.

De tours maken deel uit van een breder initiatief, "Terugkeren naar een Veiliger Noorden", na het einde van de Israëlisch-Hezbollah-oorlog van vorig jaar, die voortkwam uit de regionale escalatie na de Hamas-aanval op Israël in oktober 2023 en de daaropvolgende vernietigingsoorlog in de Gazastrook.

Het Israëlische leger verklaarde: "Het is belangrijk voor ons om het erfgoed en toerisme in de regio te herstellen en het verhaal van de gevechten tijdens de oorlog te vertellen." Dit cynische gebruik van 'erfgoed' contrasteert scherp met de systematische vernietiging van Palestijns erfgoed in Gaza, waar historische gebouwen, moskeeën en hele woonwijken met de grond gelijk zijn gemaakt tijdens de aanhoudende militaire campagne.

Toeristen schrijven zich op eigen risico in en de reizen kunnen op korte termijn worden geannuleerd bij veiligheidsproblemen. In antwoord op vragen van de Israëlische krant Haaretz beweerde de IDF dat de tour "binnen Israël" plaatsvindt, en niet in Syrië, hoewel de bezoeken plaatsvinden in de gedemilitariseerde bufferzone van de Golanhoogten, die internationaal erkend wordt als Syrisch grondgebied.

De IDF begon kort nadat Assad het land ontvluchtte een zware bombardementscampagne in heel Syrië, gericht op de wapenvoorraden van het regime, terwijl grondtroepen oprukten in strijd met een overeenkomst uit 1974. Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, heeft geëist dat troepen van de nieuwe door islamisten geleide overgangsregering van Syrië uit het grensgebied wegblijven en dat de IDF blijft totdat een alternatieve regeling kan worden gevonden.

Gezien de vraag hebben de organisatoren verklaard dat zij hopen dat de veiligheidssituatie na Pesach nog meer toeristische trips naar Syrië mogelijk zal maken.