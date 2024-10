Terreurstaat Israël bombardeert school in Gaza waar poliovaccinaties worden uitgedeeld Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) meldt dat een school die is beschoten in de Gazastrook gebruikt zou worden als locatie om poliovaccins toe te dienen. "Weer een nacht vol verschrikkingen in de Gazastrook", meldt de UNRWA op berichtendienst X. Polio werd 25 jaar geleden uitgeroeid in Gaza, maar steekt de kop weer op als gevolg van de totale vernietigingsoorlog die Israël er voert. Daarbij zijn de gezondheidszorg en essentiële infrastructuur zoals riolering en sanitaire voorzieningen nagenoeg verwoest.

Bij de aanval op de UNRWA-school in Nuseirat vielen volgens de topman van die organisatie mogelijk zo'n twintig doden. "We moesten de vaccinatiecampagne in de school afblazen vanwege de zware schade", schrijft Philippe Lazzarini op X. De UNRWA zegt verder dat gezinnen een veilig heenkomen hadden gezocht in de school. Ook werd de binnenplaats van een ziekenhuis onder vuur genomen. "Daar vlogen de tenten in brand waar mensen lagen te slapen."

In de Gazastrook begon maandag de tweede ronde van een spoedcampagne om kinderen te vaccineren tegen polio. Het is de bedoeling om bijna 600.000 jonge kinderen in te enten in het dichtbevolkte kustgebied, waar Israël nog steeds aanvallen uitvoert om Hamas uit te schakelen.