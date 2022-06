Terreuraanslag op LHBTI-uitgaanspubliek in centrum Oslo Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1379 keer bekeken • bewaren

In de Noorse hoofdstad Oslo is in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanslag gepleegd op uitgaanspubliek bij een homobar. Daarbij werden twee mensen gedood en raakten meer dan twintig mensen gewond. De politie heeft een 42-jarige Noorse man van Iraanse afkomst opgepakt. Hij wordt aangeklaagd wegens terrorisme, moord en poging tot moord.

De aanslag vond plaats even na 1 uur ’s nachts in de London Pub, de Herr Nilsen jazzclub en een afhaalrestaurant, allen in het centrum van de stad. Volgens een verslaggever van de omroep NRK die getuige was van de aanslag, kwam de man bij de bar aan, haalde een wapen uit een tas en begon te schieten. Het publiek rende in paniek weg, een aantal mensen zocht dekking in de kelder van het café. De vermoedelijke dader kon kort erop in de buurt van de London Pub worden aangehouden.

Na de aanslag heeft de politie op meerdere adressen in Oslo huiszoekingen uitgevoerd. Daarbij zijn onder meer een handvuurwapen en een automatisch geweer in beslag genomen. Of er meerdere verdachten zijn is vooralsnog niet bekend.

Zaterdag stond in Oslo de jaarlijikse LHBTQI-pride parade gepland. Die is vanwege de aanslag afgezegd. ‘Binnenkort zijn we weer trots en zichtbaar, maar vandaag delen we onze Pride vieringen vanuit huis,’ laat de organisatie weten.

Update 14:40 uur:

De Noorse politie heeft laten weten de aanslag te beschouwen als islamitisch geïnspireerd terrorisme. De vermeende schutter stond bij de politie bekend als een mogelijk geradicaliseerde islamist en heeft een geschiedenis van psychische aandoeningen, zo heeft een woordvoerder laten weten. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de dader alleen handelde. De eerder genoemde wapens zouden niet zijn aangetroffen bij de huiszoekingen, maar in de tas van de dader.